不滿被罰400萬元 林益世狀告監察院

林益世曾被馬英九拔擢為行政院秘書長，未料爆出收賄，黯然下台。（資料照，記者王榮祥攝）

2017-09-06 13:07

〔記者吳政峰／台北報導〕前立委林益世99年涉收取地勇公司6300萬元，卻未向監察院申報財產，被裁罰400萬元，林益世不服，向台北高等行政法院提起訴訟，法官請林今（6）日到庭說明，時間到了卻不見人影，委任律師解釋因有媒體報導，加上林不想和地勇負責人陳啟祥對質，才會缺席，改由書狀陳報。

監察院委任律師指出，根據一、二審刑事判決，林益世99年收受陳啟祥給予的金額分為美金31萬7500元、美金95萬元、台幣2300萬元，但同年未依「公職人員財產申報法」申報，處最高罰鍰400萬元。

監察院解釋，檢方在林妻彭愛佳的台銀武昌分行3721號保險箱內，查扣到美金31萬7500元，與陳啟祥交付數字一模一樣，認定為林的財產。

而林母沈若蘭在自家後院金爐燒毀美金95萬元，被高等法院依湮滅刑事證據罪判刑5月，得易科罰金15萬元，監察院認為數字和陳啟祥供述相同，據此認定美金95萬元也是林益世財產。

另監察院根據判決與筆錄指出，林益世在拿到2300萬元後，把300萬元裝成一袋自用，餘交給沈若蘭處理，沈把800萬元放在彭愛佳的兩個台銀保險箱內，另外1200萬元則放在兩個弟弟的土銀保險箱中，認定這些錢仍算是林的財產。

林的委任律師表示，林益世確實承認收受美金與台幣，但金額多少不清楚，與陳啟祥的供詞不一致，由於目前刑事案件仍在最高法院訴訟，至今已1年4月，希望能在刑事判決確定後，有明確事實再審理，要求停止審理，但監察院代表拒絕。

法官表示，林益世要主張權利，就有到庭陳述的義務，諭知律師下次開庭請林益世要到，如仍缺席，法院會有自行認定的一套方法。

監察院另因林益世99至100年財產異常增加卻未說明，裁罰120萬元，林益世也提出行政訴訟，於今（6）日首度開庭，不過林的律師希望等到最高院刑事判決下來再審理，監察院代表回應兩個星期後再決定是否合意停止審理。

林益世還涉100年財產申報不實，被監察院裁罰400萬元，將於本月26日開庭。

監察院與林益世現在台北高等行政法院共有3案，分為99年度財產申報不實（罰鍰400萬元）、100年度財產申報不實（罰緩400萬元）、99到100年財產異常增加未盡說明義務（罰鍰120萬元）。