情人節前夕收到這簡訊 男子臉都綠了

2017-09-06 12:29

〔記者謝君臨／台北報導〕盧姓男子今年初收到多封手機訊息、照片，打開一看赫然發現竟是妻子與王姓男子的親密合照，訊息內容則包含「我想跟妳做愛，從頭親到腳」、「我們曾經櫃檯親，機房恩愛，車上…甜蜜拍性愛影片」，盧男憤而控告妻子與王男涉妨害家庭罪嫌；台北地檢署調查後認定罪嫌不足，再加上盧男事後撤告，全案不起訴。

檢方調查，今年2月13日西洋情人節前夕，盧男手機收到多封訊息、照片，打開一看當下傻住，除了妻子與王男的親暱、擁抱合照，訊息內容更是鹹濕。

包括「妳真的曾經是我這輩子重要的寶貝，整整一個月沒見，這中間妳有想過我們的甜蜜跟溫存嗎…我很想念抱著妳依然喜歡妳的一切，屁股、臉、唇、肚肚跟妳熟睡跟睡覺嘴巴打開的可愛模樣」、「我想妳、我想跟妳做愛，從頭親到腳，想跟妳所有的調情，親密妳懂嗎？」

此外還有「我們曾經櫃檯親，機房恩愛，車上，還有妳在日租為了我們的甜蜜拍性愛影片」、「昨天妳睡著的樣子真的很美很可愛」、「親愛的李○○，曾經做愛，相處，擁抱最契合的妳」等語；盧男當下怒不可遏，除了質問妻子，另根據訊息內容，控告妻子與王男於去年10月在台北市某精品會館通姦。

檢察官傳喚王男出庭，他矢口否認犯行，辯稱他與盧妻僅是朋友，有合夥投資生意，並非男女朋友關係，他沒有傳盧妻的不雅照及文字訊息給盧男，且傳送訊息的兩個帳號也並非他所有。

檢察官調查後，發現其中一個帳號確實是王男的沒錯，但王男與盧妻的合照是在104年所拍，並非盧男所指控2人通姦的時間，此外，訊息內容雖有王男對於床笫情事之邀約、期待等親暱用語，但難以證明2人確有發生性器交合的事實，再加上盧男事後撤告，檢察官因而將盧妻、王男不起訴。