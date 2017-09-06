太天兵！慣竊喬歪監視器 旁邊7支在拍他

2017-09-06 12:28

〔記者許國楨／台中報導〕怎麼有這麼天兵的小偷！蘇姓慣竊接連4次趁著半夜侵入台中市北區香火鼎盛的「靈聖宮」行竊，先熟練的喬歪監視器，以為成功閃避鏡頭再專心翻箱倒櫃，但人算不如天算，除了該支監視器外，還有包括3支隱藏式在內的7支監視器將偷竊過程及其身影全程拍下，就在他打算第五度犯案時被警方當街認出逮捕。

位在台中市北區原子街上的「靈聖宮」一個月來接連4次遭小偷侵入行竊，損失空白支票2張、現金7500元及12生肖鍍金圓盤1個，管委會實在被偷怕了向第二分局文正出所報案，警員吳曲偉、楊中勝、莊宗叡過濾廟內的8支監視器，發現竊賊都是利用半夜侵入，先喬歪其中一支位置最明顯的監視器鏡頭，以為藉此不會被拍到再放心的行竊。

只是他壓根沒想到廟內還有包括3支隱藏式在內的7支監視器在拍，讓警方迅速掌握竊賊出沒時間及身影，隨即認出是39歲的蘇姓列管慣竊展開查緝，只是蘇嫌居無定所導致案情一度陷入膠著，讓警員莊宗叡對於遲未能將竊嫌繩之以法感到難以釋懷，前天凌晨下班後又繞去靈聖宮附近查看。

此舉果然印證「舉頭三尺有神明」，莊員果然撞見一名男子裝扮可疑且在附近徘徊直覺可疑上前盤查，發現男子與監視器影象的蘇嫌容貌及衣著相同，立即呼叫線上巡邏警網到場支援逮人，當場從蘇嫌身上查獲大大小小的作案工具共計16支；他辯稱因最近工作不順缺錢才心生歹念，覺得靈聖宮香火鼎盛一定會有值錢的東西，故食髓知味連續闖入4次行竊，沒想到準備五度犯案時遇到這麼認真的警察栽了跟頭。

警方訊後除將全案依竊盜罪嫌送辦，靈聖宮管委會為了感謝莊員的積極認真，董事長劉亞生立馬至派出所頒發感謝狀，給莊員一個大大的肯定及讚許!