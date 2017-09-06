好兄弟搶金銀？屏市廣興宮火警

消防人員發現起火點是堆放的金紙，內心疑惑是好兄弟搶錢嗎？（記者葉永騫翻攝）

2017-09-06 12:06

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市廣興宮活動中心今天凌晨發生存放金紙的地方發生火警，火勢很快就被撲滅，但因為起火的地點就在放金紙的地方，燒掉的也是金紙，由於正好是中元節，也讓打火兄弟內心都疑惑是否好兄弟來搶金銀。

消防局屏東分隊今天凌晨零時16分接獲報案屏東市廣興里廣興宮發生火警，消防局立即出動大隊人馬前往搶救，抵達廣興宮的廣場時現場已瀰漫大量濃煙，帶隊官立即指示水線部署破門進入活動中心，進入門口內發現起火點存放大量金紙，火勢從金紙冒出，消防人員很快就將火勢撲滅，現場滿是金紙。

由於廟方下午才進行中元普渡，結果一場大雨造成許多金紙沒有燒化，因此這些金紙可能暫時放在活動中心內，準備今天再燒化，沒想到卻發生火警，火勢雖然很快就撲滅，但也讓同仁們內心疑惑著是否妨礙了「好兄弟」要金銀，增添幾分詭譎氣氛。

當地居民表示，廣興宮歷年都會進進中元普度，如果普度後發生大雨時，燒化的金銀紙錢會放置原地等到雨停或隔天再燒化，昨天普度後燒化金紙時也下起大雨，可能廟方人員怕金紙被淋濕而放到活動中心內，準備今天再燒化，會不會好兄弟誤以為金紙被拿走了，才會引發這起火警？在地方引起議論紛紛。