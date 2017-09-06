新化區農會選舉涉賄案 南檢起訴31被告

台南地檢署起訴新化區農會總幹事陳榮賢（右起）、理事長李偉智、常務監事鄭福榮等31人。（資料照）

2017-09-06 12:07

〔記者王俊忠／台南報導〕今年初南市新化區農會選舉傳賄選弊案，台南地檢署查出欲選新化農會理事長的李偉智與總幹事、理監事候選人多人涉嫌招待會員代表當選人免費國內旅遊；李也招待理事當選人免費國內、外旅遊。欲選會員代表的方明順、楊輝雄2人涉現金買票，李偉智、方明順與楊輝雄等31名被告均被依農會法起訴。

檢方調查，李偉智結合有意競選總幹事的陳榮賢、欲選常務監事的鄭福榮、欲選理事的姚智坤、吳仁傑及陳榮賢的妻舅周明德（李偉智樁腳）等人，於今年2月19日至3月1日期間招待多位會員代表當選人搭車在國內免費旅遊，旅遊經費60萬元由周明德買單，3月1日上午，這批會員代表當選人被遊覽車載回新化區農會選舉理監事。

李偉智為求當選農會理事長，再與周明德、姚智坤謀議招待理事當選人外出旅遊固樁，3月1日理事選舉結束，李陣營邀理事當選人黃松文、王進山、吳仁傑先到高雄住宿旅遊，接著安排於3月3日至7日前往中國珠海市旅遊，旅遊費用由周明德、姚智坤買單，3月9日，李陣營再載姚智坤、黃松文、王進山、吳仁傑回新化區農會選理事長。

欲選新化區農會會員代表的方明順、楊輝雄各自涉以1票2000元或1500元現金向多位會員買票，有會員拒絕被收買、把賄款退回。