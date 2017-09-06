醉男想火攻員警 碰到辣椒水 哀求快叫救護車！

江嫌一手持汽油，另一手持管子企圖縱火。（記者張瑞楨翻攝）

2017-09-06 12:03

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市一名縱火前科的江姓男子，昨天喝醉酒提著汽油鬧事縱火，還作勢要攻擊員警，員警噴灑辣椒水，他嗆得喪失攻擊能力，還不斷哀求「警察大人，有夠辣，卡緊叫救護車來！」，警方依縱火未遂罪嫌法辦，首度使用辣椒水的員警游騰元還難以置信說，「警政署配發的辣椒水，竟如此有效，真是不可思議！」。

中市警局第三分局正義派出所昨天接獲報案，指南區仁義街上有人持汽油潑灑汽車鬧事，游騰元等員警抵達時，發現有縱火前科的江姓男子（建築工人、38歲），喝醉酒上身赤裸，右手提著汽油，左手拿著管子，嘴巴唸唸有詞，對一輛路旁汽車企圖縱火，怪異的是，車主與江嫌彼此不認識，也沒有仇恨，江嫌見到員警，情緒開始激動起來，作勢要攻擊員警，還要拿木屑引燃汽油。

員警游騰元拿出警政署配發的「集中遠距離水柱防護型噴霧氣（內含10％辣椒與茶末精油，俗稱辣椒水）」，對著江嫌的臉噴灑，江嫌宛如「定住」，可能對臉部眼睛的燒灼感鎮攝住，僵立現場靜止不動，雖後表示他願意配合警方所有調查，數秒鐘之後，他受不了嗆辣燒灼感，蹲坐於路旁哀求「警察大人，有夠辣，卡緊叫救護車來！」。

救護車將他載到醫院清洗，押返正義所偵訊，他宣稱縱火動機是「喝醉酒，心情差」，縱火細節「忘記了」，警方依縱火未遂罪嫌法辦。

第一次使用警政署配發辣椒水的游員說，辣椒水竟然有如此神效，能讓酒醉狂徒「定住」不動，他覺得不可思議，這款辣椒水是警政署訓練基層員警，在對付有緊急性危險滋擾時，使用的強制力警械，能在不傷害當事人情形下，可即時制止危險，他認為效果好到讓他感到不可思議。