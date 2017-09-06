駐越秘書涉貪污 83個LV全被沒收

2017-09-06 12:01

〔記者楊國文／台北報導〕外交部前駐越南代表處一等秘書蕭裕文，涉利用核發簽證機會，放水圖利當地留學仲介業者曹保麟，還在越南藏匿價值170多萬元的83個LV皮件及台幣285萬餘元不明財產，高等法院痛斥目前仍擔任外交部秘書的蕭裕文毫無悔意，今依27個圖利罪、財產來不明罪重判他10年徒刑、褫奪公權5年，並採行貪污治罪條例修法後的沒收新制，將83個LV皮件、台幣285萬約455萬台幣等值的犯罪所得均沒收。

同案被告業者曹保麟，被依偽造文書判1年6月，得易科罰金54萬元；均可上訴。

據了解，蕭裕文、曹保麟今到庭聆判，但未依規定到被告席聽判，而是隱身旁聽席中，庭後，蕭裕文對媒體詢問判決看法，均避而不談。

檢方起訴指出，越南河內台灣商會前祕書長曹保麟，替沒有基礎華文（TOCFL）能力證明或財力證明的越南籍學生偽造證明文件，交由蕭裕文核准來台留學，總計有27件學生簽證，曹男每件除可獲得1000至4500美元不等代辦費，學生若順利入學，可再向學校收取學費的10%、約台幣2000至3000元不等仲介費用。

蕭裕文另被查出自2010年5月起至2013年元月止，其33個月的房屋租金7萬5885.49美元並非由他支付，還在當地購入83個LV皮件，總價值高達越幣12億元（約台幣170多萬元），帳戶內還有95075美元的可疑存款，折合台幣約285萬元，但蕭均拒不說明款項來源，因此被依對主管事務圖利罪、財產來源不明罪起訴。

台北地院去年12月28日依貪污圖利、財產來源不明等罪判蕭12年徒刑，褫奪公權5年，曹則被依偽造文書等罪判刑2年，得易科罰金72萬元。

全案上訴高院後，蕭裕文指稱，目前仍是外交部秘書，但仍否認犯罪，合議庭要求他說明可疑財產來源、購買83個LV皮件的資金來源，但蕭均拒絕說明。

高院認為，蕭裕文有台大政研所碩士的高學歷，且是我國派越南的一等秘書，領有優渥薪資和生活津貼，竟仍犯27個圖利罪等不法，惟考量其中3件圖利案的金額不到5萬元，也無偽文不法，今改判他10年徒刑、褫奪公權5年，但增列沒收蕭的可疑犯罪所得約455萬元。