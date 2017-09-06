家賊難防！ 拐賣屋吞房款氣死外婆 25歲不肖孫判1年

2017-09-06 11:17

［記者楊政郡／台中報導］劉男母親過世後還在就學期間，廖姓外婆提供他住中市逢甲巷1棟2層樓透天厝（兇宅），但100年間，才19歲的劉男到療養院成功遊說外婆售屋，卻以550萬元賤售，且拿到錢後竟逃匿，期間投資期貨慘賠300萬，其餘花用殆盡，1年多後外婆才知道而提告，因過度傷心已過世，劉男通緝到案坦承犯行，台中地院依侵占罪判1年，犯罪所得416萬餘元沒入。

判決書指出，劉男還未成年，單親的母親就過世，廖姓外婆提供逢甲巷1棟2層樓透天厝，給當時就學的劉男居住。100年間劉男到療養院探視外婆，向外婆遊說房子他住不習慣，建議賣掉再另買棟新的，外婆同意。

劉委託仲介進行賣屋，同年7月以750萬出售給林姓買主，才完成過戶，買主得知是兇宅，要求劉某降價200萬，否則要提告，劉某退還兩百萬給林，其餘扣除仲介費、手續費、增值稅等實拿416萬餘元。

不料劉某拿到錢，就逃匿無蹤不讓親人知道，1年多後外婆才發現房子賣了，卻看不到買新房或是房款，才發現這個外孫不見蹤影了，向地檢署提告，103年3月地檢署依侵占罪起訴，同年月台中地院對劉發布通緝，105年12月才通緝到案，可是廖姓外婆因為年老又傷心，已於103年5月過世。

劉男到案後供稱，他拿到這筆錢，逃避親人，想要迅速致富，拿去投資期貨買賣結果慘賠300萬，其餘生活花費殆盡，現在早餐店上班月薪兩萬多，又找到晚上兼差。

被告的阿姨說，因被告的母親過世，才讓劉住在該房子，水電都是他們出的，劉偷賣房子1年多親人才知道，他外婆過世前還希望能回到該透天厝，不料傷心過世了，被告還是孩子，是我們的姪子。