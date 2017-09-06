撿屍性侵醉學姊，輔大性侵案二審判色學弟3年半。（資料照，記者李雅雯攝）

2017-09-06 10:59

〔記者楊國文／台北報導〕備受矚目的輔大性侵案，王姓男大生被控前年6月凌晨假借攙扶酒醉的學姊回宿舍，卻在電梯下到大樓一樓走廊處脫褲企圖性侵學姊，幸經學姊男友即時趕到才罷手，但王男事後辯稱酒醉失億不知發生何事，一審認定他毫無悔意，依乘機性交未遂罪重判3年6月，高等法院今駁回上訴案，仍判王男3年6月，他未聆判；可上訴。

判決指出，前年6月27日晚間10時許，王姓學弟參加即將畢業的學長姐舉行的畢業聚會，多人慶祝到隔天凌晨3點多，此時，王男見學姐W（化名）已因不勝酒力而醉倒，王佯稱要送W回宿舍，隨即扶她離開教室，搭電梯到1樓，見四下無人，竟大膽脫下學姊的牛仔短褲和內褲，他也脫褲企圖性侵。

W的男友聯絡不上她，直接前往教學大樓想接她回宿舍，正好撞見女友下半身赤裸趴在地上，王男還正在一旁穿褲子，他立刻上前喝退王男，並幫女友穿好衣褲，其他參加聚會的同學隨後陸續下樓，見狀也幫忙報警，王男犯案後始終否認犯行，只說自己喝醉了，忘了發生何事。

新北地院依據W女、男友證述、同學證詞等，認定王男已經脫下學姐及自己內外褲，並已觸碰學姐下體外陰部，認定已著手，但W女性器內沒有檢出王男DNA，驗傷時未發現W女處女膜有12小時造成的新傷痕，而W女外陰部所遺留王男DNA可能是王男觸碰時所遺留，無法證明有進入情形，因此依乘機性交未遂罪判刑。

合議庭斥責王男不尊重女性的性自主決定權，竟在學校內利用被害者喝醉後企圖性侵，若非W女男友及時趕到，恐已經得逞，惡性非輕，造成被害者身心受創，案發後否認犯行，且未賠償被害者損失，犯後為隱匿犯行，更曾出言阻止他人找救護車將學姐送醫，態度惡劣，考量無前科判他3年半徒刑。

全案上訴後，高院採認一審見解，今上午仍判王男3年半徒刑。

王男案發後遭輔大校方退學處分，但他不服，打行政訴訟，台北高等行政法院認定輔大性評會調查過程有瑕疵，應重新調查後另作處分，上月30日判王男勝訴，輔大仍可上訴。