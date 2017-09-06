孕女車禍亡 靈堂布置成禮堂冥婚 新郎淚崩

彰化市立殯儀館至孝廳布置成粉紅色系的婚禮會場，還有新娘子的遺照，氣氛悲喜交加。（記者湯世名攝）

2017-09-06 10:19

〔記者湯世名／彰化報導〕「老婆我愛妳！」30歲蔡姓男子與24歲陳姓女友相戀5年，得知女友懷孕，兩人開心籌備婚禮，期待小孩降臨，雙方親友也都給予祝福，不料陳女上月發生車禍過世，蔡男悲痛不已，決定與她冥婚，今天彰化市立殯儀館至孝廳布置成粉紅色的婚禮會場，會場並擺放兩人過去甜蜜的照片，雙方親友淚崩，見證新郎倌為躺在棺木內的新娘子戴上婚戒，蔡男實現承諾，悲喜交加的儀式 ，令人動容。

新郎倌為躺在棺木內的新娘子戴上婚戒時淚流不止，令人動容。（記者湯世名攝）

蔡姓男子與陳姓女子相戀5年，兩人甜甜蜜蜜羨煞旁人，雙方親友也看好兩人步入禮堂，蔡男數月前得知女友懷孕，雙方開心萬分，兩家人籌備要在今年農曆7月過後，舉辦訂婚禮，小倆口並著手籌備，還期待著小孩的降臨。

彰化市立殯儀館至孝廳布置成婚禮會場，場外還有新娘子的遺照，氣氛悲喜交加。（記者湯世名攝）

不料，陳女上月26日下班之後並未返家，蔡男聯繫不著，急忙沿著回家的路徑尋找 ，發現女友的機車倒在路邊，卻不見女友蹤影，原來女友稍早之前發生車禍，不幸傷重過世，蔡男悲痛不已，卻也決定與陳女舉行冥婚，完成她的遺願。

婚禮會場外寫著新郎官對新娘子的不捨與思念，充滿愛意，令人動容。（記者湯世名攝）

今天在彰化市立殯儀館至孝廳，佈置成婚禮會場，會場外用粉紅色系佈置，還擺放粉紅色、白色、紫色的氣球，會場外的看板上則寫著「XX我們訂婚了」，以及「謝謝妳五年來的陪伴，五年來的酸甜苦辣互相扶持與包容，即將完成妳期待的婚禮，不管妳人在何處，永遠活在我的心中，老婆我愛妳。」兩旁還有小倆口過去交往時所拍的照片，相當甜蜜，隨著儀式進行，穿著西裝的蔡男體貼的為躺在棺木裡的陳女戴上婚戒，霎那間全場氣氛凍結，蔡男淚流不止，雙方親友也都難過啜泣，場面哀戚。

婚禮結束時，雙方親友手持氣球悲傷的步出殯儀館，令人動容。（記者湯世名攝）

儀式結束時，蔡男與親友親送棺木離開，步出會場的親友們也都將手中的氣球放開，讓氣球冉冉升空，也象徵新娘子無牽無掛的去當天使了，場面令人動容。

彰化市立殯儀館至孝廳外布置成婚禮會場，象徵新郎對新娘的愛與承諾。（記者湯世名攝）

雙方親友將手中的氣球放開冉冉升空，象徵新娘子到天國當天使了。（記者湯世名攝）

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