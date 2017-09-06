富少涉偷拍15女性愛影片 富爸爸聽到時這樣說...

李威德和父親關係疏離。（資料照，記者陳昀翻攝）

2017-09-06 09:03

〔即時新聞／綜合報導〕桃園巿24歲的富少李威德涉散布及偷拍性愛影片，警方查扣他的電腦，發現影片高達300GB，至少15名女子入鏡，不過李威德涉案後，傳他父親大罵白痴，並立刻跟兒子切割。

《周刊王》報導，李威德父親早年在中國經商，近年在台經營房地產，據傳是桃園南崁、蘆竹一帶大地主，甚至有消息指他以重金投資桃園航空城開發案，李威德是他和前妻所生三名兒子中的其中一個，排行老二。

李威德透露和父親很少聯絡，只會偶爾傳LINE聯繫，長這麼大還是不清楚父親在做什麼，只知道是做土地仲介之類的。李威德說，交保後父親大罵他，還說覺得很丟臉，「說我看起來和白痴沒有兩樣，要和我斷絕父子關係。」

李威德的許姓女友母親曾嗆李父：「你兒子吸安非他命，給人家拍性愛影片，傳到網路上，你希望他被關嗎？希望你回來處理...」但李父回：「請妳報警處理，誰做的事情，誰負責，不要找我。」似乎已經放棄這個兒子。

李威德說，出社會至今沒有上班過，靠著打線上遊戲賣寶物、點數或遊戲帳號賺錢，不過金額不大，大部分還是向家裡拿錢，但他不認為自己是富少，說臉書上的千萬跑車其實是朋友的，自己根本沒錢，至今靠每月父親金援1萬多元的房租，這次2萬元交保金都籌不到，最後是找姑姑才籌到錢。