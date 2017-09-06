總統府侍衛室傳醜聞 被爆已婚女侍衛官不倫戀

負責總統蔡英文維安的侍衛官傳出不倫戀。（資料照，記者蘇芳禾攝）

2017-09-06 07:33

〔即時新聞／綜合報導〕總統府侍衛室爆出不倫！週刊報導，負責總統維安的國安系統傳出不倫戀，已婚陳姓女侍衛官不顧同事眼光，戀上未婚謝姓男侍衛官，不料戀情曝光後，總統府侍衛長將陳女調離總統府，謝男還繼續擔任總統侍衛官，引發同事批評，也有人認為此事恐重創總統府形象。

根據《鏡週刊》報導，陳謝兩人已在內湖共築愛巢，男方只要放假，會到租屋處過夜不歸，且兩人疑似深怕被拍，出門還會先由陳女打暗號，行跡相當可疑。有爆料者不滿表示，兩人早已被同事撞見手牽手，狀似曖昧親暱，但侍衛長今年6月只將陳女調回國安局特勤中心，謝男則繼續留在侍衛室，許多同事對此事感到不滿。

報導指出，兩人的戀情高層並非不知，且陳女對此事相當高調，牽手事件曝光後，副侍衛長曾問過陳女此事，陳女回「朋友之間牽手有什麼大不了？」此外，報導也提到，陳女已婚卻和同事搞曖昧，還刻意拉拔謝男升官，不過最終被人評委員擋下。

謝男針對傳聞回應，此消息很好笑，稱是去找圈外朋友找麻將，去內湖租屋處可能是和陳女一起去辦事；陳女也說，兩人出入租屋處是男方要幫他種草，並稱兩人都沒住在該屋。總統府則強調，若相關人員有媒體報導違反軍譽風紀等情事，權責單位國安會會從嚴查處。