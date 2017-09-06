前營建署主秘洪嘉宏涉賄 羈押禁見

2017-09-06 01:20

〔中央社〕營建署前主任秘書洪嘉宏涉收受遠雄賄賂，使遠雄得標眷改建案；北檢昨傳喚洪男及黃姓中間人，訊後向法院聲押禁見。台北地院開庭，在昨天深夜裁定洪男、黃男羈押禁見。

台北地檢署調查，洪嘉宏涉嫌於民國102年11月起至103年5月，任職營建署城鄉發展分署分署長期間，利用經手新竹、台中等地眷村改建案機會，透過黃姓白手套涉嫌收受賄賂，協助遠雄順利得標。

北檢昨天傳喚洪嘉宏與黃姓男子，並提訊目前在押的遠雄集團創辦人趙藤雄釐清案情；檢方訊後認為洪男、黃男涉貪污重罪，有串證之虞，因此向台北地方法院聲請羈押禁見。台北地院在昨天晚間8時30分左右召開羈押庭。

北院表示，洪男與黃男涉犯貪污治罪條例第5條第1 項第3款之罪，為最輕本刑有期徒刑5年以上之罪；依據檢察官所提供的證據，他們犯罪嫌疑重大，而且其中一名被告坦承犯行，也與其他共同被告供述不一致。

北院指出，因不明資產流向多牽涉被告的親友，有勾串共犯及證人之虞，具有刑事訴訟法第101條第1項第2、3款羈押事由，且審酌貪瀆犯行與司法權行使、社會秩序、嚴重敗壞官箴，情節重大，依比例原則衡量羈押對於人身自由的侵害，認為本起案件有羈押必要，應予羈押並禁止接見通信。