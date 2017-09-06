142年恆春搶孤 前3名恆春半島在地隊

2017-09-06 00:22

〔中央社〕有142年歷史的屏東恆春豎孤棚（搶孤）活動，今天晚上在東門城外舉行，比賽緊張刺激，新加坡歌手沈志豪為節目親自下場參賽，競賽結果，前3名都是恆春半島在地隊伍。

競賽在晚上9時40分開始，10時50分結束，前3名依序是恆春大光觀林寺、恆春後壁湖鍾靈宮及滿州鄉體育會，大光觀林寺也是去年的冠軍，前3名分別可得到新台幣30萬元、15萬元和8萬元的獎金。

競賽一共32隊競逐，大多是恆春半島在地隊伍，宜蘭搶孤去年冠軍羅東鎮公所、亞軍宜蘭頭城杏輝藥品隊都報名參加，可惜沒能奪得前3名。

比賽吸引許多民眾觀賞，將現場擠得水洩不通，當每一支隊伍的奪旗手快爬到頂端時，都激起觀眾的激動情緒，為奪旗手喊「加油」。

今年第2度奪冠的大光觀林寺隊奪旗手邱建璋表示，隊員都是同村的村民，今年是第7次參賽，第2次奪冠，拿到好成績沒有什麼竅門就是勤練，他們在賽前密集練習了3個月。

今年隊伍中最特別的是新加坡隊，由新加坡歌手沈志豪擔任奪旗手，其他隊員都是恆春在地人，沈志豪表示，新加坡有線電視台「向世界挑戰」節目為了要拍攝恆春搶孤活動，擔任主持人的他親自下場體驗。

沈志豪說，賽前由恆春搶孤王陳進興以電線桿密集訓練了2天，真的是很困難，技巧非常重要，他雖然動作慢了點，但考驗技巧和耐心。可惜最終新加坡隊沒能得到名次。