遠雄弊案 前營建署主任秘書洪嘉宏羈押禁見

2017-09-06 00:13

〔記者張文川／台北報導〕台北地檢署偵辦遠雄弊案，昨傳喚前營建署主任秘書洪嘉宏、擔任白手套的不動產業者黃慶銘，另提訊趙藤雄隔離訊問，訊後聲押洪嘉宏、黃慶銘，台北地院昨深夜11時50分裁定2人皆羈押禁見。

檢方調查洪嘉宏涉在新竹眷改等案中，透過白手套黃慶銘收取趙藤雄上千萬元賄款，前年10月北檢曾發動搜索及約談，訊後分別諭令趙藤雄1000萬元交保、遠雄前副總魏春雄500萬元交保，洪嘉宏200萬元交保，昨天再次約談。

檢方偵辦葉世文向遠雄索賄案期間，發現魏春雄的筆記曾標註，2014年1月有1筆100萬元支出要給「黃顧問」，且趙藤雄的私帳於去年1月時也有百萬元支出，之後趙藤雄又陸續支出1000萬元；此時，洪嘉宏的帳戶資金出現異常，檢廉因而懷疑洪嘉宏涉收取趙藤雄提供的1100萬元賄款。

檢方查出，洪嘉宏在擔任城鄉發展分署長任內，涉利用該分署受國防部總政治作戰局委託辦理多項「國軍老舊眷村改建土地核屬大面積（500坪以上）依法標售處分」案之機會，收受投標廠商遠雄建設的賄絡，使遠雄得以取得上開多項標案。

102年6月1日，葉世文閃電退休後，因訊息掌握不力，遠雄另透過魏春雄找上洪嘉宏，涉嫌自102年11月至103年5月間，陸續透過白手套行賄洪嘉宏上千萬元，並在二次招標得標後，拒絕支付賄款給葉世文；關於涉行賄葉世文的部分，前年12月，高院已判趙藤雄2年徒刑，緩刑5年定讞，趙藤雄因而免除牢獄之災。