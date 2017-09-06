警開9槍擊斃移工 基層警：無法用比例原則看待此事件

2017-09-06 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕越南籍阮姓逃逸外勞遭現年22歲的陳姓員警近距離連開9槍致死，引發外界議論，批評警方執法過當，不過，有不少員警認為，真的很危急時才會開槍，無法用比例原則來看待此事件。

上月底，新竹縣竹北警分局的陳姓警員查緝27歲越南籍阮姓逃逸外勞時，阮男持石頭襲警，並踢傷協勤民防人員，還企圖搶奪警車，陳員在距離5公尺處連開9槍，阮男腹部及左腳中槍，送醫急救仍因失血過多，宣告不治。

《聯合報》報導，針對此事引發外界批評，不少員警認為「大家都不想開槍」，真的很危急才會開槍。但開槍不管是射太準還是不準都有問題，射太準恐會致命，進而引發外界批評聲浪，射不準則可能被奪槍或是警車被開走，甚至受傷殉職，釀成更嚴重的人民財產傷亡，對於用比例原則來判斷當時的情景，員警不以為然，認為應該要尊重員警依法用槍，否則大家都不敢用槍，而不是「一句比例原則執法過當，你就是對不起全世界。」

也有員警指出，陳姓員警現年22歲，剛畢業當警察不久就開槍打死人，要承受多少的壓力和恐懼？員警也提到，逃逸外勞若有當兵受訓，反擊的力量大，警方也有生命危險，雖然外界也有挺警察的聲音，但一些批評的聲浪也讓第一線的員警感覺很無力、無辜。