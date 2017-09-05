丈夫「漏接」 舞女妻慘遭男酒客載走性侵

2017-09-05 23:59

〔記者王俊忠／台南報導〕舞小姐「小芳」（化名）陪男酒客到清晨，下班前用手機傳line訊息請丈夫來載，不料，手機後來沒電，丈夫沒接到她。楊姓男酒客藉口外出買早餐、載小芳到摩鐵，對小芳強制性侵與內射得逞。事畢兩人搭車離開摩鐵，小芳趁機衝下車求援報警。楊嫌被查出性侵犯行，二審判刑5年。

判決指出，103年2月26日深夜，楊男到台南市一家舞廳帶舞小姐小芳出場，楊與友人、小芳及小芳女同事到另兩家舞廳、酒店續攤，直到隔天（27日）凌晨5點多，楊藉口外出買早餐、邀小芳一起搭車外出。

不料，買完早餐後，楊男竟把車開到安平區一家摩鐵、強押小芳上床，強制性交還內射，完事後，楊開車載小芳離開，清晨7點許行經中西區府前路、金華路口停紅燈時，小芳趁機開車門、跳車，向早餐店的路人哭訴求援，並報警查辦楊男。

楊嫌否認性侵小芳、辯稱是性交易，有付了3000元，後來小芳索價5000元，他不給，小芳不爽才報警；辯護人也質疑小芳在摩鐵時為何只小聲對櫃台人員說不要開房間？而不大聲呼救反抗？

小芳說，她下班前有傳手機line訊息給丈夫，要丈夫來載她下班，後來她手機沒電，未聯絡上丈夫；在摩鐵時有對櫃台人員說不要開房間，她聲音較小聲，不確定對方有無聽到她的話，在房內有反抗楊男，但仍被對方強力壓制性侵。

台南高分院調查有關多位證人與小芳驗傷診斷等物證，認定楊男對小芳強制性交。