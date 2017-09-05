領錢領太久…「菜逼八」車手 被報警抓人

2017-09-05 23:29

〔記者黃文瑜／台南報導〕18歲李姓男子在自動提款機領錢領太久，讓後面排隊領錢的人按奈不住，向警方報案，竟然發現李男是詐騙集團車手！他供稱向小額貸款借錢，無力償還，想迅速賺錢還債，加入詐騙集團，想不到因為「菜逼八」，領錢領太久，第一次當車手，「上工」才1小時就被抓，嚇得連忙向警察說，再也不敢了！

永康警方接獲民眾報案，前面的人使用ATM太久，又一直講電話，好像是車手提款，警方2分鐘內抵達現場，李姓車手還在提款，並在他身上搜出現金55萬8000元、存摺7本及提款卡8張，都為79歲的楊男所有。

楊男向警方說，當時聽信詐騙集團佯稱金管會要監管名下帳戶，一時緊張將自己的存摺、提款卡及現金11萬5000元，依照指示放在自己的機車車箱內，等待「金管會人員」來拿，過程也不疑有他，直到警方通知才知道自己被騙，到警局把自己交給「金管會」的東西一毛不少拿回來，頻頻感謝警方，說這是自己的退休老本。

李男向警方供稱，平日沒有工作，日前向朋友借了幾萬元，朋友催債，剛好接到小額信貸電話，先借了錢還朋友，卻無力償還銀行貸款，發現有高薪的工作可做，就去應徵，想不到才上班1小時，因為領錢領太慢讓人報警，事蹟敗露被抓，非常懊悔。