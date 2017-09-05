這回是大樂透！財神再度降臨彰化市

今晚大樂透頭獎2.67億元於彰化市合億商行開出，市長邱建富前往恭賀。（記者湯世名攝）

2017-09-05 23:14

〔記者湯世名／彰化報導〕財神爺真是眷顧彰化市！繼日前威力彩頭獎12.37億元在彰化市開出後，今晚大樂透開獎，結果頭獎2.67億元再度於彰化市開出，且還是1人獨得，獎落彰化市合億商行，市長邱建富專程前往恭賀，店家放鞭炮慶祝，邱建富並說上回是威力彩，這回是大樂透，彰化市真是福地，他還買了一張大樂透試手氣，希望財神爺能降臨。

「早知道就來買彩券。」今天晚間有不少彰化市民到開出大樂透頭獎的自強南路合億商行慶賀，不少民眾還買彩券試手氣，希望能獲得財神爺眷顧，店家也放鞭炮慶祝，民眾直呼不可思議「上回威力彩開在彰化市且是1注獨得，已經覺得很誇張了，這回竟然相隔數日，大樂透又開在彰化市，這幾天他們也要在彰化市持續買彩券。

有民眾估算這筆巨額獎金可以買下帝寶1間房子，還有人認為可以買下好幾輛藍寶堅尼跑車，店家笑得合不攏嘴。

邱建富說，彰化市接連開出威力彩與大樂透頭獎，這段時間應該會成為彰化人最發燒的話題，若民眾沒中大獎也沒關係，收拾心情，繼續工作，再等下一次，或許財神爺就會降臨自己身上。

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