9/5 大樂透、今彩539頭獎 各開出1注！

2017-09-05 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月5日）開獎的第106000075期大樂透，頭獎開出1注，獨得2億6746萬8055元，由彰化縣彰化市五權里自強南路42號1樓的「合億商行」開出；第106000212期今彩539，頭獎開出1注，可得800萬元，由台南市歸仁區大廟里大廟一街133號1樓的「達樂彩券行」開出。

第106000075期大樂透中獎號碼為：「13、17、23、27、33、41，特別號：02。」頭獎1注獲得，可得2億6746萬8055元；貳獎摃龜；參獎共40注獲得，每注可得5萬5175元；肆獎共125注獲得，每注可得1萬1350元；伍獎共2319注獲得，每注可得2000元；陸獎共3624注獲得，每注可得1000元；柒獎共3萬4325注獲得，每注可得400元；普獎共4萬2185注獲得，每注可得400元。

第106000075期49樂合彩中獎號碼為「13、17、23、27、33、41」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共175注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4807注中獎，每注可得1250元。

第106000212期今彩539中獎號碼為「05、06、07、36、38」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共188注獲得，每注可得2萬元；參獎共6337注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬1526注獲得，每注可獲得50元。

第106000212期39樂合彩中獎號碼為「05、06、07、36、38」，四合共2注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共158注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6963注中獎，每注可得1125元。

第106000212期3星彩中獎號碼為「042」，正彩共38注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000212期4星彩中獎號碼為「4120」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。