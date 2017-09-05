「涼糕哥」分手不愉快找黑道？ 男經紀人念舊情撤告

2017-09-05 19:08

〔記者錢利忠／台北報導〕在東湖市場裸身賣涼糕爆紅的「涼糕哥」游勝綸，出道後爭議不斷，去年底又被週刊報導，指他與楊姓男經紀人是情侶關係，兩人同居3個月，後來分手不愉快，他還試圖找黑道「處理」；楊男為此控告涼糕哥誹謗、恐嚇；檢方調查期間，楊男心軟撤告，台北地檢署今天將涼糕哥不起訴。

涼糕哥去年底曾開記者會哭訴，崩潰指控前東家沒替他安排好工作，使他兩年收入只有5萬元；曾被涼糕哥求助過的藝人曹西平，還一度在臉書留言批：「哭什麼？」未料，涼糕哥之後又被週刊爆料，指他與楊姓男經紀人是情侶，分手後還揚言要找黑道「處理」。

週刊報導，楊男曾出資替涼糕哥印肖像悠遊卡及潮T，但粉絲卻不埋單；兩人交往一事，涼糕哥的媽媽、妹妹都知情，涼糕哥還曾向楊男說想接家人同住，但涼糕哥的媽媽曾借用楊男的車子，發生意外後卻沒賠錢，導致雙方爭吵分手。

週刊提及，雙方談判破裂後，涼糕哥疑動念想找黑道幫忙，楊男感到安全受威脅，為此向法院申請保護令。針對爆料內容，涼糕哥曾回應：「我不是同性戀，這是有心人造假的吧。」他也否認找黑道處理糾紛。

楊男後來輾轉得知此事，控告涼糕哥涉誹謗、恐嚇等罪；楊男應訊時稱涼糕哥威脅找黑道處理等情節，是臉書網友轉告他的；楊男提告後，因念及舊情而選擇撤告，檢方因此將涼糕哥不起訴。