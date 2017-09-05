獨家》中國籍交大副教授被假檢騙走318萬

2017-09-05 18:49

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕來自中國且有雙博士學位的國立交通大學朱姓副教授，去年誤信詐騙集團，在交大門口將現金300萬元與存摺雙手奉送給假檢察官，新竹地院民事庭判集團成員林男與蔡男需連帶賠償318萬元。

判決書指出，林男、蔡男與不詳人士共組詐騙集團，先由不詳人士成員假藉高雄市政府警察局警員及臺灣高雄地方法院檢察署檢察官等名義，於去年9月2日上午9點多，打電話給朱姓副教授並佯稱他因涉詐領保險金，需提領金融帳戶內款項，交付監管以接受調查等，並傳真偽造公文以取信朱男。

林男到交大校門口前向朱男收取現金300萬元及中華郵政金融卡，林男將錢轉交蔡男後，蔡男將300萬元現金繳回詐欺集團，並從中抽取9萬元報酬朋分獲利，林男則拿朱男金融卡提領18萬元。朱姓副教授起訴要求林男、蔡男應連帶賠償318萬元。

林男聲稱詐騙後僅拿到9萬元，其餘均交給蔡男，認為不需要賠償到318萬元半數，但他聲稱願在出監後，工作賺錢賠償朱姓副教授被騙318萬元半數金額。蔡男則表示也願與朱姓副教授洽談和解賠償事宜。新竹地院一審將蔡男、林男均依詐欺罪判有期徒刑2年10月。

來自中國的朱姓副教授，大學與博碩士學位都在中國取得，然後又到日本再拿一個博士，曾在中、日、台等地大學與研究機構擔任過教職。