涉違反利害關係人交易 板信銀行董座等5人遭訴

2017-09-05 18:19

〔記者陳慰慈／新北報導〕板信商業銀行董事長劉炳輝與其妻、三輝建設公司負責人廖美雲，涉嫌利用人頭公司，違反利害人關係，向板信銀行子公司板信資產管理公司，申請無擔保貸款1.6億元用於購買土地，劉男並隱匿關係人交易，致使板信銀行負無擔保授信風險而受損，新北地檢署今依違反銀行法、證券交易法等罪起訴劉姓夫妻等5人。

起訴指出，劉炳輝夫妻有意購買板信資產公司位於台北市松山區的6筆土地，98年5月，板信資產管理公司總經理趙建崇以抵償仲介費、贈與為由，先將板信資產所有的台北市松山區3筆土地持分，移轉登記至上勝建設公司登記負責人許永壽名下，之後許永壽父子再購買這6筆土地，向板信銀行申請無擔保貸款1.6億元。

事後，廖美雲指示三輝建設財務主管陳素卿，自丈夫戶頭匯款1880萬元到她的銀行帳戶，同日轉匯1700萬元至人頭帳戶，再從人頭帳戶轉換1789萬元到許永壽的合作金庫支存帳戶，作為購地自備款證明，製造金流，以此方式規避利害關係人授信須有擔保規定，劉炳輝99年間製作板信銀行98年財報時，刻意隱匿此關係人交易，遭到檢舉，檢調於去年4月展開調查。

開庭時，劉男等人均否認犯行，檢調在劉炳輝手提公事包及住處查扣到三輝建設通訊錄、「上勝建設」公司大小章等物，上頭標註「老大家」，電話為劉男住處，「董娘」為廖美雲，足證三輝、上勝建設實為劉男掌控，劉男辯稱是幫老婆提包包，但該包包為男用公事包，加上調查發現，許永壽向板信資產購地的自備款資金來自廖美雲銀行帳戶，貸款本金與利息均為廖女支付，又上勝建設在合作金庫開戶的檔案資料登記為三輝建設地址、電話，因此不採信劉男辯詞，今將劉姓夫妻等5人一併起訴。