員工鬼月溺斃頭7 雇主同地點遭吊車壓死...

2017-09-05 18:22

〔記者錢利忠／台北報導〕去年農曆7月間，受僱於銘鴻河海工程公司的林姓男子，在台北市大直橋下乘坐獨木舟操作曝氣機時，不慎溺斃於基隆河，林男家屬對公司負責人翁偉達提告。未料，翁偉達竟於事發一週後，在大直橋下的大佳河濱公園慘遭吊車壓死，台北地檢署考量翁男已辭世，今天將他不起訴；銘鴻河海工程公司則被依違反職場安全衛生法起訴。

翁偉達經營遊艇生意的台北之星船東，曾協助打造北部沿海藍色觀光海岸公路，開發基隆河藍色公路不遺餘力，還曾被台北市政府邀請試辦基隆河航運，他生前曾說：「希望把基隆河打造成萊茵河」。前年復興航空民航機發生空難，他也曾開遊艇加入搜救行列。

為了解決基隆河散發的惡臭味，翁偉達旗下的銘鴻河海工程公司受北市府委託，在大直橋下設置曝氣機設備。去年8月25日，任職於翁男旗下公司的林男，獨自乘獨木舟操作曝氣機，林男返岸後，想將沒綁好繩已漂走的獨木舟拉回，卻不幸溺斃河中。

林男家屬認為銘鴻公司涉有過失，對翁偉達及公司提告；未料，事發7天後，翁偉達在大佳河濱公園操作吊車修整浮碼頭時，疑因碼頭吃水位移，導致吊車重心不穩翻覆，閃躲不及的翁偉達，在員工發生溺斃意外的7天後，也在同一個地點遭吊車壓死。

而翁偉達發生意外的新聞被媒體大篇幅報導，檢察官偵查期間，收到書記官提供的新聞報導截圖，得知翁偉達已因意外辭世，所以將他不起訴。