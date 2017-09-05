久病厭世男輕生 警急救援 鬼門關前救回

2017-09-05 18:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕鬼門關前救回一命！桃園市65歲姜姓男子疑久病厭世，自己駕車到新竹縣竹東河濱公園，想要引汽車廢氣自殺，幸好兒子接到電話後警覺有異，報警協尋；竹東派出所根據最後手機定位，即時找到姜男，制止尋短，所幸送醫後沒有生命危險。

竹北警分局表示，姜男因長期罹病，有輕生念頭，前天獨自駕車離家後，打電話給兒子；因兒子覺得電話中聽起來像是在交代遺言，擔心父親想不開，立即報警協尋。警方透過電信公司，發現姜男最後手機定位在竹東鎮北興路，竹東所副所長蘇志國及警員施冠瑋獲知後立即前往搜尋。

警方說，員警發現姜男的自小客車接上了塑膠管將汽車廢氣接到車內，兩警立即將塑膠管扯下，卻驚見姜男還接了瓦斯到車內，警方不敢大意，擔心有氣爆危險，馬上通知消防人員到現場，將意識模糊的姜男抬出車外送醫，所幸沒有生命危險。

姜男兒子告訴警方，父親因罹病導致右半邊手腳逐漸萎縮，近來有厭世的言論，家人為避免父親在家中心情鬱悶，鼓勵父親多出外走走；父親可能來過竹東，想不到竟選擇在此輕生，感謝警方的即時阻止悲劇發生。

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