殉情？40多歲男女手綁紅繩 蘆竹魚池雙雙溺斃

2017-09-05 17:56

［記者陳昀／桃園報導］蘆竹消防分隊下午2點36分獲報，指蘆竹區蘆興南路1-16號魚池驚見浮屍，打撈後發現兩名外觀年約40多歲的男女手綁紅線雙雙溺水，救上岸已無生命跡象，送醫均告不治。

警消表示，到場時只發現洪女飄在水面上，將屍體拉到岸邊時，發現洪女下方還有一具男屍，兩人用紅繩將其中一手綁在一起，並面對面貼在一起，救上岸時已無生命跡象，兩人均無外傷。

警方表示，溺水的黃男43歲已婚，洪女48歲，在池塘旁的黃男車上發現遺書，僅交代金錢分配，詳細原因仍待調查釐清。

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