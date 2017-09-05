離奇！員工大直橋下溺斃 雇主7天後同地點慘遭壓死

2017-09-05 17:19

〔即時新聞／綜合報導〕台北市1名受雇於銘鴻河海工程公司的林姓男子，於去年農曆7月間，乘坐獨木舟在大直橋下操作曝氣機，結果不慎墜河溺斃，家屬認為雇主有過失，對該公司及時任負責人的翁偉達提起告訴。由於檢方屢傳翁男不到，調查之下才發現後者已在林男溺死後第7天在同一地點遭吊車壓死。台北地檢署今天偵結全案，翁男因死亡處分不起訴，而銘鴻河海工程公司則依違反《職業安全衛生法》起訴。

根據《蘋果日報》報導，去年8月25日傍晚，受雇於銘鴻河海工程公司的林男，由於平時慣用的工作船已故障多日，只好獨自駕駛著獨木舟前往大直橋下河面操作曝氣機。待其操作完畢駕船駛回岸邊時，林男因沒將獨木舟綁好擔心它漂走，遂試圖將其拉回岸邊，過程中他不慎失足落河，被人發現時已不幸溺斃。事發後家屬認定該公司有過失，並對其提出告訴。

台北地檢署收案後立即展開調查並傳喚相關人等，惟翁偉達屢傳不到，經查證後才發現翁男已於林男死亡後的第7天，也就是9月1日，在同一地點遭翻覆的吊車壓死。據悉，翁男過去對於操作浮動碼頭吊掛作業相當熟悉，當日也是獨自作業，沒想到疑因碼頭當日吃水位移，導致吊車重心不穩翻覆，閃躲不及的翁男當場遭重壓致死，由於本案件於時間、地點等方面有著諸多巧合，當時還曾一度被傳為靈異事件。

據了解，時任銘鴻河海工程公司負責人的翁偉達，原本從事音響、舞台燈光設計，他在民國89年政府放寬遊艇領照規定時，看好內河遊河觀光商機，考取船舶駕照，陸續引進小型遊輪，在淡水漁人碼頭做起遊河生意，打造、催生出基隆河藍色公路。