鬼月也不怕 彰縣埔鹽公墓4墳被盜

2017-09-05 17:04

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是人比鬼還恐怖！農曆7月鬼門開，不過彰化縣埔鹽鄉16號公墓卻驚傳盜墓，歹徒疑似利用深夜掩護，鋸棺盜走死者的金項鍊等陪葬品，得手後再覆土還原，因被盜墓者的後輩發現祖先墳塚上草皮凹陷，才驚覺被盜墓，由於盜墓痕跡約在一週內，不少民眾氣得大罵，「農曆七月還敢做缺德事會有報應」。

埔鹽鄉16號公墓約2公頃，已經禁葬10年，多數墓塚已遷出，但仍有近百門墳塚尚未撿金入塔，由於缺乏管理員，墳塚覆土上長出雜草，卻也成為盜墓者掩護行竊的目標，近日施姓民眾發現，祖先墳塚上草皮遭破壞，驚覺是遭盜墓，趕快報警，經清查共有4門墳墓遭盜。

南新村村長施正賀說，據遭到盜墓的施姓村民陳述，騎車經常路過好金路，因祖先墳塚鄰近路邊，經過時都會特別看一眼，前日路過時，發現祖墳草皮怎麼凹了一大塊，停車查看，祖墓中段有被割開後又覆土的痕跡，一看就是盜墓，而且破壞的草皮還算鮮綠，初估應是近日才遭盜墓。

埔鹽鄉代會主席許文萍氣憤指出，為什麼盜墓者專盜埔鹽鄉，去年10月，埔鹽鄉13公墓就傳出至少22門墓遭破壞，盜走金飾等陪葬品，結果不到一年，又有盜墓賊出現，而且還挑鬼月行竊，真的是不怕死。不少鄉民也表示，「人比鬼可怕，要錢不要命」、「7月也敢去，很快就會抓到了」、「鬼月盜墓，不怕天譴」。

溪湖分局偵查隊隊長姚志明表示，由於受害家屬都未開棺，因此尚無法統計財物損失，去年逮捕盜墓集團，已有多人入間服刑或審判中，應非同一集團所為，由於該墓地地處偏僻，也缺乏管理員，已調閱路口監視器，針對可疑車輛加強追查。