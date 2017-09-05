美容師應約到府服務 竟遭下藥性侵

2017-09-05 15:57

［記者黃捷／台北報導］殷姓男子去年9月透過LINE群組認識美容師娜娜（化名），得知娜娜有提供到府做臉服務，便假裝有興趣提出邀約，卻設局下藥迷姦得逞；娜娜返回租屋處後，室友察覺有異報警，才讓殷男惡行曝光。

法院判決指出，殷男當天晚上先行準備晚餐，並將來源不明的三級毒品FM2（俗稱約會強暴丸）、佐沛眠摻入娜娜的蛤蠣濃湯內，娜娜抵達後見殷男盛情款待，不疑有他喝下，不久後就感到頭暈目眩。

娜娜靠意志力保持清醒，苦撐幫殷男做臉，結束後不久就昏睡過去，1個小時後勉強睜開眼，竟見殷男正在性侵她，她立刻制止表示要回家，返回租屋處後室友見她神情不對勁，一問之下才知道她被性侵了，立刻報警。

娜娜指控，她喝湯瞬間覺得味道苦苦的，用餐後幫殷男做臉，殷男表示自己略懂按摩，反過來盧她當模特兒，她勉為其難答應，但在按摩過程中不知不覺就昏睡過去，醒來時發現殷男正在性侵她，她氣得質問「你在做什麼」，殷男竟還說「我有問妳妳說可以」。

她說，她根本就睡著了，不可能說可以，當時精神崩潰，只想快點回家，但因意識仍模糊，不記得怎麼到家的，只知道室友後來帶著她報警、驗傷及做筆錄。

殷男否認犯行，檢方偵訊時辯稱只有按摩沒有性交，法院開庭時，又改稱兩人是合意性交，還反控娜娜因不滿他未購買美容產品，才會提告報復，且他沒有管道取得FM2及佐沛眠，可能是娜娜有精神疾病，自行服用藥物才會昏睡。

士林地院指出，殷男供詞前後不符，不足採信，且娜娜下體驗出殷男DNA，證實兩人有性交，再加上室友證稱，案發時間點娜娜曾在群組發言表示喝湯頭暈，經過1個小時沒發言，突然又表示「突然驚醒逃掉離開」、「好想哭」，因而認定殷男犯行，依以藥強制性交罪判刑7年6月，可上訴。

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