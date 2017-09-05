女子開車失控衝入電信門市 昏迷送醫

高雄一名女子駕車撞入通訊行，警消到場將已昏迷林女從駕駛座搶救出來，送醫救治。（記者張忠義攝）

2017-09-05 15:39

〔記者方志賢／高雄報導〕今天下午2點40分許，高雄市一名47歲林姓女子駕駛自小客車，不明原因失控衝入三民區義華路、壽昌路口的遠傳電信門市，造成玻璃破裂、散落滿地，警消到場將已昏迷林女從駕駛座搶救出來，送醫救治。

林女送醫後，經查她沒有酒駕，也沒有暈眩等相關病史，林女很快恢復意識，並告訴警方，她開車經過路口，一時恍神、疏忽，車子就失控衝入路口遠傳門市。

林女駕車失控衝入遠傳門市，撞破門市大片落地窗玻璃，還撞衝撞騎樓下2輛機車，一輛機車還被撞進門市內，遠傳門市內當時有2名員工，一男一女，也均受到驚嚇，所幸他們及時閃避，並沒有受傷，至於真正肇事原因仍由警方進一步釐清。

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今天下午2點40分許，高雄市一名47歲林姓女子駕駛自小客車，不明原因失控衝入三民區義華路、壽昌路口的遠傳電信門市，造成玻璃破裂、散落滿地，警消到場將已昏迷林女從駕駛座搶救出來，送醫救治。（記者張忠義攝）

高雄一名女子駕車撞入通訊行，警消到場將已昏迷林女從駕駛座搶救出來，送醫救治。（記者張忠義攝）

高雄一名女子駕車撞入通訊行，警消到場將已昏迷林女從駕駛座搶救出來，送醫救治，通訊行玻璃破裂、散落滿地，讓人看了怵目驚心。（記者張忠義攝）