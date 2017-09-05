「桃產總工會性侵真相」PO文 檢方查出是杜撰

2017-09-05 14:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃產總秘書長姚光祖被控性侵案爆發後，今年5月4日有人在PTT八卦版PO文「爆掛！桃產總產工會性侵事件真相」，內文提及「桃產總的內幕被壓了這麼久，終於趁著這次林奕含事件浮上水面了......」、「桃產總強調性解放，只要成員有需求，互相看上眼就能做愛，沒有配偶的限制......有男生性騷擾女生，直接打開女生房門強迫性侵」，隔天更有爆料直指桃產總在桃園市八德區有一處「集體宿舍」，根本就是情慾流動的後宮宿舍。

不過，桃園地檢署檢察官找到PO文的賴姓網友，他出庭時坦承文章是他PO的，但他不曾在桃產總工作，只是從媒體上得知桃產總有性侵事件，他也不認識在臉書PO文稱曾遭姚光祖性侵的A女，因于姓友人是A女同校學弟，關於A女的事都是聽于男轉述。

賴姓網友也坦承，文章中提及的「曾經有一位待在桃產總的朋友私下告訴我很多內幕」，但這個人是不存在的，至於其他的內容，都是他的聽聞、于男間接轉述或是媒體、網路資料所撰寫出來的，並不是他親自接觸、見聞或是與被害人討論所得知。

于男則證稱，他並沒有從A女那兒證實有無性侵事件，賴姓網友寫這篇文章時曾詢問過他，賴姓網友和桃產總及A女都沒有任何關係，因為他聽聞桃產總性侵害事件都沒有人出來指述，加上A女士他身邊很近的朋友，當時很多人的情緒都很激動、很憤慨，所以他才會想在網路上把這件事說出來。

檢方指出，經調查「桃產總工會性侵真相」一文，亦多是個人臆測、杜撰，無法當作姚光祖性侵的證據。