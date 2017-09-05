警往山溝草叢丟石 「出現一雙黑腿」賊漏餡

2017-09-05 14:22

〔記者陳薏云／台北報導〕新北市坪林區上月30日發生一起電信機房電池及冷氣遭竊取的案件，警方循線追查，並告知電信機房工程師，若有訊號異常，恐是竊賊再出沒，果不其然，昨凌晨4時許，北宜公路46公里一處行動電話基地台，發生環控訊號發報系統異常，警方獲報後前往追捕，追到坪林茶業博物館後側面的山溝草叢時，發現草內有黑色不明物體，警方鼓起勇氣丟了塊石頭，不明物體突然抖動，警方發現是43歲郭姓竊盜犯，立刻上前逮捕。

上月30日基地台遭竊機房用電池、電纜，警方循線追查，鎖定一輛犯案車輛，昨凌晨又發生類似手法竊案，工程師立刻向警方報案，坪林分駐所支援警員陳志雄、胡志華等2員，在馳赴途中發現上月底電信機房竊嫌的做案車輛，研判郭嫌應該在該車內，隨即調頭，尾隨該車，該車駕駛發現有警車尾隨，加速逃逸，該車逃逸至坪林茶業博物館後，嫌犯棄車逃逸。

警方一路追到博物館，呼叫支援開始地毯式搜索，眼尖的陳員在博物館後方的山溝草叢內發現不明黑色物體，丟了顆石頭居然還抖動了一下，陳員持手電筒細照，才發現是一雙腳，立刻呼叫支援，將躲藏在黑暗中的郭男逮捕。

警方調查，郭男曾經是電信機房的小包商，生意小有成就，但後來自己染上毒癮後開始欠債，加上家中的小孩開學需要用錢才動念行竊，因了解基地台備用電池價格不斐，前後2次共偷得26顆電池、電纜及冷氣等物，市價超過20萬元，警方訊後依竊盜罪嫌移送法辦。