桃產總集體性侵疑雲 指控竟全來自「聽說」

桃園市產業總工會集體性侵疑雲，檢方傳喚被害人中，3人證稱根本沒被性侵，另有1人聯繫不上，而最初在臉書PO文的A女則4度拒絕說明。圖為遭指控的工會秘書長姚光祖。（資料照）

2017-09-05 14:29

［記者鄭淑婷／桃園報導］鬧得沸沸揚揚的桃園市產業總工會集體性侵疑雲，桃園地檢署分他字案調查近5個月後，因查無實證，今全案簽結，檢方傳喚被指涉遭性侵、性騷擾的5名被害人，最初在臉書PO文的A女4度拒絕說明，有3名被害人證稱根本沒被性侵，另有1人根本聯繫不上；就連A女的家人都說，「這件事有上新聞，整個被渲染開來，變得非常嚴重」，檢方最後傳訊1名同樣在秘書處工作的杜姓秘書出庭，杜男曾指控還有其他被害人，但他出庭時竟說「都是聽人轉述的」。

此案緣起於曾於桃產總秘書處工作的A女，今年4月下旬在臉書PO文「雜感」、「無題」、「我怎麼能不感到絕望」3篇文章，內文寫到，「在桃產總被騷擾半年、被性侵半年、侵害我的不只一個，這個組織裡默許甚至鼓勵這個文化，每個女性幾乎都不參與這整個後宮行列，裡面男人、女人都是有等級的...」等語，並直指這個人就是姚光祖，這篇文章在臉書流傳後，姚光祖也在臉書發文回應。

事件越演越烈，另有在秘書處工作的杜姓秘書，指控除了A女，另有4名曾在秘書處工作的秘書也受害，檢方分他字案偵辦後，4度傳喚A女出庭，A女僅有第1次出庭，檢察官提示3篇臉書文章，A女說，「不想再回想，也沒辦法回想」，其餘3次她都透過律師表示，「因身心狀態無法接受訊問」拒絕到庭。

檢方另傳喚4名被點名遭姚光祖性侵的女子B、C、D、E女，B女證稱「與姚光祖是學長、學妹，曾參加過桃產總聲援空服員活動，但未曾有喝醉酒讓姚光祖送回家，以及載到摩鐵性侵之事」；C女則說，在桃產總擔任秘書時，前半年通勤、後半年在桃園租屋，一開始只有她跟姚光祖，後來有其他人加入分租，姚光祖去當兵後，她因工作壓力大、很少休息，才決定休息半年充電，姚光祖並沒有對她強制或利用權勢性交；檢方以各種方式尋找D女都聯繫不上；至於E女被指曾遭姚光祖騷擾，同事則證稱「E女因照顧小孩而離職，不曾聽她提過姚光祖的名字，也沒有聽到任何風聲，可能都是杜姓祕書的猜測罷了」。

檢方傳喚杜姓秘書到庭，杜男表示，他與姚光祖是學長、學弟，兩人在桃產總同事多年，因姚光祖一直鬧劈腿、造成工作困擾，他也念過姚光祖很多次，但他與A女不熟，關於A女被性侵的事，是看A女臉書及聽人轉述，至於其他人的事都是聽說。

檢方指出，A女對於此事多次拒絕出庭，其他女子的部分則多是杜男個人臆測、傳聞，難以認定姚光祖有涉嫌性侵或性騷的情事。