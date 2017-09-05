冒標倒會184萬元 女會頭判刑3年

2017-09-05 14:02

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市一名余姓女子積欠地下錢莊債務，竟起了1萬元、5千元、3千元的3個民間互助會擔任「會首」，再冒標周轉還債，前後冒標50次，得款184萬9500元，經被受害會員發現後止會提告，高雄地院依50件偽造私文書罪判處應執行3年，但法官審酌她有1歲、3歲稚子要扶養，如易科罰金需繳108萬元，犯罪所得184萬9500元應追繳。

判決指出，余姓女子於民國102年1月10日、同年4月5日、同年7月30 日自任會首，召集1萬元、5千元、3千元的3個民間互助會。詎余女因向地下錢莊借款需償還高額利息而有還款壓力，竟分別於上開3 組合會存續期間，利用各會員係透過電話而未必到場參與投標且彼此間未必熟識之機會，冒標活會會員或虛列會員之姓名或暱稱及競標金額，偽造冒標得款共184萬9500元。

嗣因103 年4 、5 月間，潘姓會員向余女表示有意參與投標，余女卻宣布「止會」，經潘男向其他會員詢問各次得標情形後，始查知余女涉嫌多次冒標會款而提告。

高雄地院一審，依50起偽造私文書罪，分處2月、3月不等有期徒刑，應執行3年，但法官審酌她有1歲、3歲稚子要扶養，如易科罰金需繳108萬元，犯罪所得184萬9500元應追繳。