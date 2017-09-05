警方結合宮廟送平安符 神明加持護交安超搶手

警方結合宮廟推出平安符。（記者許國楨翻攝）

2017-09-05 13:50

〔記者許國楨／台中報導〕到香火興旺廟宇求「平安符」，祈求人身平安是台灣民間習俗，台中市第五分局四平派出所長張元瑞，得知轄內三官堂是地區宗教精神中心，與廟方配合發送「平安符」活動，同時舉牌防制宣導海報布條加強交安宣導，現場氣氛熱鬧滾滾，讓民眾很有感直誇：十分用心及有創意。

警方指出，行人在道路上是最弱勢的，通行安全應予保障與維護，禮讓行人原則，路口無人指揮時，汽車在行人穿越道上距離行人行進方向一個車道寬（約3公尺）以內應禮讓行人優先通行；路口有人指揮時，應聽從指揮通過路口。

一群行人穿越行人穿越道時，汽、機車應禮讓行人完全通過路口，不得強行進入行人穿越道，使行人分散成2股，行人穿越路口時，汽、機車不得強行進入行人穿越道，造成行人驚嚇、後退或停等致發生交通事故。

而四平派出所所長張元瑞轄區拜訪時，得知位在昌平路與水湳路口的三官堂是四張犁地區重要的廟宇，香火鼎盛，日前靈感乍現想到可以印製交安宣導的小卡片與廟方平安符互相結合，加強宣導「以人為本 行人優先；禮讓行人 路口淨空」，保障用路人行的安全，還給市民友善用路環境。

此外為維護行人通過路口安全，確保行人路權優先，警方也宣導自7月1日起針對下列違規行為列為重點勸導與取締之項目：1、行經行人穿越道，不減速慢行或行人穿越道有行人穿越時，不 暫 停行人先行通過者。2、行人闖紅燈。3、行人未經由行人穿越道、人行天橋或地下道穿越道路。4、行人在設有快慢車道分隔、中央分向島或護欄之路段，任意穿越道路。