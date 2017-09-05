大快人心！中檢起訴詐欺集團 聲請法院強制工作3年

2017-09-05 13:54

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市兄弟陳賢哲、陳賢斌等5人，在中市設置詐欺與洗錢的機房，再透過「支付寶」等管道洗錢，每月幫中國詐騙集團洗錢超過新台幣1億元，每月不法所得達台幣上千萬元，主嫌陳賢斌又是詐欺慣犯，台中地檢署今天依修正後的組織犯罪條例等起訴5人，並聲明法院沒收不法所得，並令這群騙徒到勞動場所強制工作3年。

起訴書指出，陳賢哲（31歲）與陳賢斌（28歲）兄弟，於去年（2016年）11月在中市逢甲大學旁設置詐欺機房，之後，陸續招募兒時玩伴3人加入，陳賢哲擔任主持人，替中國詐欺集團洗錢，或發送詐騙的假公文，再透過「支付寶」等管道洗錢，這群騙徒與詐欺提款的車手集團（俗稱水房或水商），可以獲得詐欺金額的14％酬勞，其中11％由車手集團取得，3％是設置機房的5人酬勞。

陳氏兄弟於今年4月間，把上述機房轉移到台中市大雅區，一直運作到今年7月3日被刑事警察局查獲為止，檢方統計，這群騙徒在今年3月間，幫中國詐欺集團洗錢達人民幣1603萬餘元（折合台幣7300餘萬元），獲得利潤為台幣140萬餘元（含車手酬勞），今年4月洗錢達人民幣3549萬餘元（折合台幣1億6290萬餘元），獲得利潤台幣949萬餘元，5月則洗錢人民幣3920萬餘元（折合台幣將近1億8000萬元，獲利台幣1011萬餘元。

5名騙徒被羈押，並坦承成立或參與詐欺機房，台中地檢署認為，陳賢哲是機房的負責人，另4人是共犯，觸犯加重詐欺取財與修正後的組織犯罪條例，其中，陳賢斌還是詐欺的累犯，坐牢僅約半年就出獄，出獄僅3年又再犯，應加重量刑，檢方依組織犯罪條例等起訴5人，並聲請法院依組織犯罪條例第3條第3項規定，宣告刑之執行前令入勞動場所，強制工作3年，不法所得宣告沒收。

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