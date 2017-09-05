11歲兒面前悶殺女移工 無業父強盜殺人判無期

2017-09-05 13:55

〔記者項程鎮／台北報導〕屏東男子張煌勝缺錢花用，竟悶死住在隔壁套房的越籍女移工阮氏，還騙未成年兒子說，「阿姨喝醉了，要讓阿姨安靜一點！」且故意不鎖房門，誤導警方以為別人利用他的房間殺人，張男拿走2100元後帶著兒子逃亡，最高法院維持高雄高雄高分院見解，依強盜殺人罪判處無期徒刑確定。

判決指出，前科累累的張煌勝平日無業，帶11歲兒子在屏東租屋，想北上謀生卻欠缺費用，遂打起住在對面套房的阮氏主意，張男把棉被套剪成布條當繩子，準備犯案，前年3月9日凌晨3點多，53歲張男聽到住對面套房的阮氏下班回房間的聲音，從後方用右手摀住阮氏口鼻，把她拖回自己房間，想強盜財物。

阮氏持續反抗掙扎，張男遂一手猛力壓住阮氏口鼻，另一隻手掐她脖子，還用布條捆阮氏，阮氏死亡後，張男搜尋她的包包，只發現2100元，就帶著兒子北上逃亡，7天後張男房間發出惡臭，黃姓管理員進去查看，發現阮氏屍體腐爛躺在床上。

庭訊時，張男辯稱不是強盜殺人，否則「不會去搶對面，還將人殺死放在家裡」，警方從張童口中得知，案發當晚，張男與阮女發生爭執，張童在睡夢中被吵醒，發現父親用手摀著躺在地板上的阮女口鼻，張男卻向兒子說，「阿姨喝醉了，要讓阿姨安靜一點！」兒子的說詞讓張男難以辯解，最後被突破心防。

高雄高分院認為張男故布疑陣，故意不鎖房門，讓人發現阮氏死亡時，以為他不在屏東，誤導警方以為別人利用他的房間殺人，合議庭痛批張男僅因缺錢花用，竟強盜殺害阮氏，使她客死異鄉，張男素行不佳出獄後又犯重罪，因此判處無期徒刑，上訴後被最高法院駁回。