不給賴神面子？漁民出海阻演習盼新院長顧生計

漁民前往靶船處阻止演訓，直升機仍持續射擊。（記者蔡宗憲翻攝）

2017-09-05 13:08

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東牡丹鄉旭海村長期面臨九鵬基地飛彈試射，近年陸軍也曾增加實彈射擊頻率，讓當地村民大為不滿，認為嚴重影響出海捕魚天數，利用總統蔡英文宣布賴清德接任院長時機，一早出海阻止軍方演訓，希望喚起政府重視當地漁民生計問題。

今天一早，至少5艘旭海當地漁船出港，直接前往外海靶船處抗議，軍方原預定在8時展開的實彈射擊受影響延後，但後續航特部直升機仍在漁船旁盤旋，陳抗的潘姓等漁民痛批軍方，「不顧漁民生命安全，竟持續在漁船附近射擊靶船，有夠離譜！」

「就是故意挑新閣揆宣布時機陳抗！」帶隊出海的旭海村長潘呈清指出，軍方演習頻率越來越頻繁，有時整個禮拜只有週末休息，整個海域都被管制進出，漁民無法出海捕魚只能喝西北風，卻沒有任何補償機制，希望賴清德院長能看見他們的訴求。

潘呈清說，旭海當地工作機會不多，捕魚是最大宗經濟來源，軍方演習封港、破壞漁場卻沒有實質補貼，漁民為了生計只能冒生命危險出海陳抗，行政院及國防部如不提出解決方案，居民隨時都會冒生命危險出海阻止演訓進行。

軍方表示，國防部每年都有編列睦鄰經費，但漁民希望的現金補貼方式，現行法令無法執行，能體會漁民生計上的困難，會將陳情意見向上級表達。

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