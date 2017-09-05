女騎士自摔倒地不起 民眾持傘灑水神救援

馬公民福路發生婦人自摔車禍，民眾自動自發撐傘潑水並指揮交通。（記者劉禹慶攝）

2017-09-05 12:58

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖最美麗的風景是人！馬公市民福路今日近午時分，發生一起婦人騎車自摔，由於秋老虎發威，加上柏油路面熱氣騰騰，附近民眾見狀立即持「500萬」太陽傘，為躺在地上婦人遮陽，並取來清水潑灑路面降溫，讓人感受到社會溫暖。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午10時23分接獲民眾報案，指稱一位婦人騎乘機車，沿馬公市民權路往新生路方向行駛，騎乘至民福路123號「格瑞特租車行」前，不知何故突然自摔倒地，婦人一時間無法起身，鄰近租車行及商家民眾聽聞聲響，紛紛探頭或出門查看。

由於時近中午，澎湖溫度高達30度以上，婦人躺在被陽光曬得炙熱的柏油路面上，顯得相當痛苦，民眾紛紛拿太陽傘為婦人遮涼，也有民眾趕回家中用水桶取水潑灑地面降溫，更有人現場擔任交通指揮，讓路過車輛不會輾壓到路上婦人，民眾自發性的義舉，給予身體不舒服倒地的婦人最大的精神支持及鼓舞。

救護車據報後5分鐘內到達現場，將倒地表情痛苦的婦人送上救護車，並緊急送往衛生福利部澎湖醫院搶救，雖經急救後並無大礙，但對於民眾的熱心救援，這位居住在山水的李姓婦人相當感謝，並表示自己在騎車返家的途中，因天氣過於炎熱造成暈眩，才會自摔倒地。