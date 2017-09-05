炒房大戶「勇哥」判刑4年 法官：使用詐術逃漏稅

2017-09-05 12:52

〔記者張文川／台北報導〕炒房大戶「勇哥」黃勇義與郭枝芬夫婦，8年間利用51位人頭炒房1919戶，交易總額達264億元，2012年台北地檢署查辦黃夫婦逃漏稅，依違反稅捐稽徵法等罪起訴；台北地院今宣判，判勇哥夫婦各4年有期徒刑，判決理由出爐，法官認定2人以詐術逃漏稅，規避累進稅率，逃稅綜合所得稅高達17億1281萬餘元。可上訴。

判決指出，黃義勇為EMBA畢業，從事房地產工作長達25年，妻子郭枝芬為高中學歷，皆有相當智識，夫妻目前每月可支配收入約20萬元，理應誠實納稅，竟在8年內反覆借用人頭買賣或出租不動產，構成「利用他人名義分散所得，隱匿、掩飾實質所得」逃漏稅犯罪。

合議庭痛批，勇哥夫婦逃漏稅的行為，對守法的納稅人極不公平，嚴重危害稅捐稽徵公平性，逃漏稅金額高達17億餘元，造成國家稅收短少，犯罪情節重大，惡性不淺，且2人始終否認犯罪，以避重就輕、不合理的辯詞試圖脫罪，未見悔意，因此皆重判4年。此罪的法定刑期為5年以下。

國稅局、調查局鎖定查辦黃勇義逃漏稅，檢調2011年底展開搜索約談，隔年起訴。北院雖認定勇哥夫婦逃漏綜合所得稅17億1281萬餘元，並未宣告沒收，合議庭強調，國稅局仍應依法對2人進行補徵稅額、甚至裁罰，因此勇哥夫婦並未在此案獲得免繳稅金、或其他不法財產利益，所以合議庭今並未同時宣告追徵沒收這17億餘元。

54歲黃義勇被房產界譽為「三黃一劉（黃勇義、黃文雄、黃家進、劉媽媽劉月釵）」炒房四大戶之首。51名人頭戶包括黃勇義親友、房仲、保險經紀人、裝潢工，提供證件讓勇哥炒房，人頭們在偵查中都已認罪，獲緩起訴。

判決指出，勇哥夫婦僱用7名員工處理房屋買賣、出租與外務，給每位人頭酬勞2至3萬元，或補貼生活費、過節禮金、免費招待出國旅遊，還會舉辦尾牙、春酒抽獎，人人有獎，獎金3000至1萬元，員工則是抽1萬至3萬元。

據指出，勇哥炒樓集中在台北市信義、大安、中正區，近郊也有涉獵，並自備裝潢班底，隱惡揚善、裝點完畢即出售，價格高了好幾番，自2003年至2011年8年期間共買賣1919戶，待售中的房子還能暫時出租，收取租金收入，卻未誠實納稅。