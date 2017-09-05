恐嚇無緣女友將做這些事 男按摩師GG了

2017-09-05 12:26

〔記者溫于德／台北報導〕按摩師傅GG！黃男交往養生館女同事後分手，不甘被忽視、並質疑她與另名已婚男同事搞曖昧、上床，竟以LINE或簡訊方式恫嚇要對其兒子「點穴」導致癱瘓，甚至不排除侵門踏戶搗亂，事後被提起刑、民事告訴。刑庭依恐嚇危害安全罪論處，他被處有期徒刑5月，得易科罰金15萬元定讞；民事部分，近期判他賠償36萬台幣作為被害人精神損失補償，全案仍可上訴。

事發在104年間，黃男分手後以訊息恫嚇，內容大致是「點穴在你兒子身上．．．會癱瘓」、「封鎖我就等於封鎖妳兒子的穴道」，或宣稱到按摩店直接要求當面談事；他甚至將感情糾紛轉告另一不相干同事，要求代為轉告被害人「須理會、解封鎖」，否則「要展開的行動可能就顧不了她（指前女友）了」，前後共計33次。

黃事後被依恐嚇罪起訴，法院審理期間選擇認罪，換來有期徒刑5月，得易科罰金15萬元結果。而他自認刑期過重，上訴求輕判；但合議庭認為，被告事發後始終未能與被害人達成和解，因而判決駁回，全案定讞。

民事部分，法官雖認為被害人遭求償56萬元過高，但被告該負責任仍須承擔，日前判賠36萬元，仍可上訴。

另就黃與已婚男同事及其配偶間糾紛方面；因他在男同事住處巷口張貼「此人老二特大，時常發養（應為癢），好色成性．．．專搞外遇」等，並當街揮拳、出腳成傷，對其元配則以投遞信件方式威脅，或向住處丟擲檳榔渣、排泄物等，均被依恐嚇危害安全罪、傷害罪論處。一審判拘役110日，得易科罰金11萬元，雖經上訴但遭駁回，全案確定。