雙料金牌警察返國 神勇跳3米駁坎逮槍毒犯

張嘉恩（中）神勇跳下公墓駁坎，將賴嫌逮捕。（記者彭健禮翻攝）

2017-09-05 11:46

〔記者彭健禮／苗栗報導〕服務於苗栗縣警察局通霄分局苑裡分駐所的警員張嘉恩，代表台灣參加世界警察消防運動會，一舉在柔道、柔術2項賽事奪得2面金牌；他昨晚也展現矯捷身手，跳駁坎逮槍毒犯，縣長徐耀昌於今天早上接見表揚，讚許他為國爭光、打擊犯罪，是台灣警察之光。

張嘉恩自幼練習柔道，高中曾經獲得全國柔道錦標賽金牌、中正盃柔道錦標賽金牌，更入選國家青年代表隊。他從警後，也曾拿下全國警政署柔道冠軍，戰果豐碩。

他日前代表台灣到美國洛杉磯參加第17屆世界警察消防運動會，在男子73公斤級柔道及柔術比賽中，囊括2面金牌，大會頒獎時，他高舉國旗，讓世界看見台灣。

苑裡分駐所警員邱垂凱及羅宛真，昨天晚間巡邏到苑裡鎮苑坑里大眾宮前的苑裡鎮公所公墓旁，發現毒品35歲通緝犯賴志哲，因賴有槍砲前科，遂通報警員張東坤、張嘉恩及陳彥潔等警力圍捕。

賴志哲見警方到來，隨即往公墓旁的駁坎躍下企圖逃逸，張嘉恩也跟著跳下，結果，因駁坎高3公尺，賴的右腳跟骨折，痛得跑不了，當場被張嘉恩逮捕；賴見張嘉恩如此神勇，不可置信地說：「我腿都這樣了， 你怎麼沒事？」

警方在賴嫌騎乘的輕型機車坐墊下方查獲改造手槍1把、彈夾1個、未通槍管1支、子彈成品8顆、半成品彈頭6顆、彈殼12顆、火藥3包共28.21公克，另有毒品吸食器1組、吸管6支、酒精燈1支，依槍砲、毒品、通緝案件偵辦。

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