人權律師黃致豪 宣布退出法扶系統

2017-09-05 11:36

〔記者吳政峰／台北報導〕知名人權律師黃致豪4日透過臉書宣布，法律扶助基金會新北分會審查委員以「無故未撰擬書狀」扣酬金5千元，令他深感羞辱，日後將不再承接法扶案件。由於黃專精死刑與精障領域，此舉不啻為法扶投下一顆震撼彈。

法扶會回應，對於扶助律師申請加入與退出之意願均尊重，黃律師聲明退出扶助工作乙事，法扶深感遺憾。至於黃律師遭酌減酬金之案件，係由3位具有律師法律專業的審查委員，組成審查委員會審酌黃律師檢附的結案資料後所成之決定，如黃律師對該決定有所不服，可提起覆議，由覆議委員會重新審議。

黃致豪表示，為了一名6進6出的酒駕被告，他花了很多時間蒐集科學證據，在法庭上說服法官被告可能有酒癮，好不容易爭取到庭上同意送他去戒治。

未料法扶新北委員的結案審查意見上寫「無故未撰擬書狀，扣酬金五千元」，黃致豪看了氣到發抖，自覺一輩子沒受過這麼大的羞辱，直言法扶董事長與各分會會長都是大老級，但有幾個人肯為認真辦案的律師說話？

黃致豪痛心說，受傷之重豈止這5千元，深覺法扶無情無義，審查委員無知，為了避免以後連其他救助案件都不接，宣布與法扶斷絕往來，已經接的，將自行請退。

台南地院法官陳欽賢擔心弱勢族群日後將無人幫忙，留言苦勸，希望黃致豪能獲得一點釋放和理解，但黃認為制度雖不完美，法扶卻沒有要改革的努力，還開玩笑說「合先敘明」，幽默中仍堅持不接法扶案件。

臉友們則說「 難過的是，審查委員也是律師同道」、「法扶的相關法規也很爛」、「只能說可惜與遺憾....」、「法扶絕對理論：沒書狀=沒貢獻」，但也有人說「審酬金時沒有撰狀依規定一定要扣款啊」。

黃致豪致力發展我國司法科學，曾任司法改革國是會議第一分組委員，也是龔重安（北投女童割喉案）、王景玉（小燈泡命案）、鄭捷（捷運隨機殺人案）、蔡京京（弒母案）等4大刑案辯護律師，著墨於死刑與精障等議題極深。

（2017-09-05 12:16更新）