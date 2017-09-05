散佈女子遭偷拍裸照 賠10萬元換緩刑

2017-09-05 11:01

〔記者黃建華／高雄報導〕臉書網路社團「子宮幫」的一名女成員，2年前遭人偷拍裸照並張貼在臉書社團，楊姓男子竟截圖到手機，與友人聚會時展示給多人看，還把被害人裸照轉寄給被害人黃姓男友，高雄地院一審審酌楊與被害人達成賠償10萬元和解，雖依散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，判刑5月，得易科罰金，但宣告緩刑2年。

判決指出，楊姓男子為臉書網路社團「子宮幫」之成員，明知使用臉書帳號 「Jia-Jie Yang」之人上傳至該社團的A 女裸照，係他人偷拍竊錄 A 女非公開活動及身體隱私部位之照片，竟於民國104 年9 月某日晚間，在台北市重慶北路之「水手兩棲爬蟲」店外，與宮姓、蔡姓及李姓等人聚會時，使用其手機展示上開社團內之A 女裸照給宮男 、蔡男觀看；再於104 年9 月19日20時30分許，在新竹市「瑞紘」爬蟲店外，以相同方式展示A 女裸照予黃姓男子（當時為A 女男友）觀看後，復當場使用其手機之「 Messenger 」臉書通訊軟體傳送A 女裸照予黃男，以此方式散布A 女裸照。

案經A 女訴由高雄地檢署檢察官偵查起訴。

高雄地院審酌楊與被害人達成賠償10萬元和解，雖依散布竊錄之非公開活動及身體隱私部位內容罪，判刑5月，得易科罰金，但宣告緩刑2年。