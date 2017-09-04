9/4 威力彩頭獎摃龜 今彩539共2注獲得！

威力彩、38樂合彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

2017-09-04 22:51

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（9月4日）開獎的第106000071期威力彩，頭獎摃龜；第106000211期今彩539，頭獎開出2注，每注可得獎金800萬，分別由台南市安南區安和路2段77號1樓的「旺財神彩券行」和台中市北屯區三光里北屯路293號1樓的「錢太祖彩券行」開出。

第106000071期威力彩中獎號碼為：「第一區：08、10、14、15、18、29，第二區：02。」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共7注獲得，每注可得15萬元；肆獎共36注獲得，每注可得2萬元；伍獎共154注獲得，每注可得4000元；陸獎共1176注獲得，每注可得800元；柒獎共1萬2080注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬801注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5333注中獎，每注可得100元；普獎共2萬4287注中獎，每注可得100元。

第106000071期38樂合彩中獎號碼為「08、10、14、15、18、29」，五合1注獲得，每注可得115萬；四合共3注獲得，每注可得6萬7500元；三合共85注獲得，每注可得5750元；二合共1566注獲得，每注可得750元。

第106000211期今彩539中獎號碼為「05、21、27、29、34」，頭獎共2注獲得，可得800萬；貳獎共184注獲得，每注可得2萬元；參獎共6648注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬2911注獲得，每注可獲得50元。

第106000211期39樂合彩中獎號碼為「05、21、27、29、34」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共218注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6756注中獎，每注可得1125元。

第106000211期3星彩中獎號碼為「216」，正彩共46注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000199期4星彩中獎號碼為「6744」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見