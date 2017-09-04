澎201號縣道車禍 轎車衝對向樹叢 駕駛離奇卡車下不治

警消出動吊車，將衝入樹林的自小客車吊出。（記者劉禹慶攝）

2017-09-04 20:48

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎201號縣道今晚發生一起離奇車禍，由男子蔡宗翰駕駛的自小客車由北往南方向行駛，突然衝往對向車道樹叢中，警消接獲通報趕往現場，車上未發現任何人，駕駛卻被壓在車底下，緊急救出時已呈現OHCA狀態。

澎湖縣政府消防局調查指出，今日晚間6時06分，接獲民眾報案指稱，澎湖縣道201線1.5K鐵線段（鐵線里測速照相與協福營造廠間路段），有一輛黑色自小客車

衝入對向路邊樹叢內，立即派出澎南分隊3車、人員6名，馬公分隊1車、人員2人前往處理、第一救災救護大隊副大隊長率1車3人前往指揮（合計5車11人）。

警消人員趕抵現場後，發現車道上留下長長剎車痕，直接衝入約50米樹叢內，由於連日來下雨，樹林內泥濘積水，增添搜救困難，但在車上未發現任何人，晚間6時13分經搜尋後發現傷者被壓在車輛下，立即通知吊車業者到場協助搶救，晚間7時07分將人救出時，已呈現OHCA狀態，晚間7時09分送往三總澎湖醫院救治，在19時57分仍宣告不治。

根據警方調查，自小客車由北往南〈馬公往鐵線〉方向行駛，因不明原因逆向衝入對向樹叢內，經尋找發現駕駛人疑似拋出車外，並被自小客車壓於車底，駕駛確定為車主蔡宗翰〈30歲〉，家住在距離車禍現場不到50公尺的鐵線社區，警消已進行現場蒐證，釐清車禍發生的原因。