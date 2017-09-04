再來一次？性交易後又硬上 嫖客被判3年4月

2017-09-04 21:03

〔記者王俊忠／台南報導〕戴姓男子邀在卡拉OK店工作陪酒的女子回住處，談好付二千元做一次性行為，後來戴男想「再來一次」、卻沒明講第二次交易價，被女方拒絕，仍硬上。二審法官以違反女方意願性交，判戴男三年四個月徒刑。

判決指出，戴男於一０四年七月五日晚間邀在嘉義市南京路一家卡拉OK店工作陪酒的小如（化名）回到其住處進行第一次性交易，後來又要求第二次性交遭拒，當晚十一點許，戴男違反小如意願、將她壓在床上、強制性交得逞。

法官審理時，戴男坦白說，小如表明「只有做一次，沒有再做第二次，有玩就好，不要再玩那麼多次，不要了！」他聲稱，第一次性交易付給小如兩千元，第二次也打算給兩千元，但沒有說出口，只是在心裡想的，但在做第二次時，小如沒有還手也未反抗。

對於戴男說詞，小如說，在第二次時，戴男直接把她壓在床上性侵，只有壓住的雙手，雖然她還可以掙扎，但是戴男力氣大，她有反抗，仍然被強制性侵，當時有推戴男並說不要卻推不動，過程中對方沒有打她或恐嚇她。

台南高分院法官查認，戴男雖對女方沒有暴力威嚇強制性侵的積極事證，但違反女方性自主意願進行性交，則可以認定，依刑法二二一條違反意願性交罪判處三年四個月徒刑，此案還可上訴三審。