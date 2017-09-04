碰！施工火花引燃沼氣 地下室化糞池驚天爆

〔記者余衡／新北報導〕「碰！」新北市土城區中央路四段一處社區大樓今天中午左右突然傳出驚天巨響，嚇壞居民，疑似地下室停車場施工，引爆化糞池沼氣。
警、消人員獲報趕抵搜索，赫見大樓地下室飛沙走石、煙塵四起，停車場一角地面龜裂、管路倒塌，現場凌亂不堪宛如遭到炸彈轟炸，見一旁多名工人灰頭土臉，立即替他們清潔檢傷，所幸工人們除受到驚嚇外並無大礙。
據了解，該社區停車場今天進行管路檢修工程，工人疑未考量化糞池沼氣可能外逸，逕自在周邊切割鐵管，空氣不流通加上火花四散導致氣爆。
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〔記者余衡／新北報導〕「碰！」新北市土城區中央路四段一處社區大樓今天中午左右突然傳出驚天巨響，嚇壞居民，疑似地下室停車場施工，引爆化糞池沼氣。
警、消人員獲報趕抵搜索，赫見大樓地下室飛沙走石、煙塵四起，停車場一角地面龜裂、管路倒塌，現場凌亂不堪宛如遭到炸彈轟炸，見一旁多名工人灰頭土臉，立即替他們清潔檢傷，所幸工人們除受到驚嚇外並無大礙。
據了解，該社區停車場今天進行管路檢修工程，工人疑未考量化糞池沼氣可能外逸，逕自在周邊切割鐵管，空氣不流通加上火花四散導致氣爆。
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