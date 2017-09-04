人妻情陷車手頭 落網抄心經贖罪

2017-09-04 20:43

〔記者劉濱銓／南投報導〕46歲已婚謝姓女子，多年前玩線上遊戲結識現年41歲的梁姓詐騙集團車手頭，由於謝女與丈夫感情不睦，便劈腿與梁男交往，不只平時幫忙做飯，還同居甚至記帳，集團不法所得上千萬，日前南投集集警方破獲該詐騙集團，謝女落網後還在警局手抄心經想要贖罪，連警方看了也搖頭。

警方調查，梁嫌有毒品、詐欺等多項前科，去年曾在台南犯案被抓，交保後仍持續詐騙，只是做案轉趨低調，與旗下車手聯絡都用FB或LINE，並在台中經常更換住所躲避查緝，行騙地區遍及中、彰、投，日前警方掌握下游車手循線追查，並趁梁嫌與謝女等人駕車外出時包抄攔截，進而破獲詐騙集團。

警方表示，梁嫌詐騙雖都以「網購匯款有誤」、「以LINE假冒親友借錢」等老梗，但取款卻相當狡猾，要求車手不能穿固定衣服並要戴口罩，行動時也要躲避路口監視器。只是百密仍有一疏，經辦案人員調閱中、彰、投3縣市上千支監視器畫面，才鎖定集團活動地點，前後共逮捕11名犯嫌。

此外，由於該集團詐騙所得高達上千萬元，梁嫌還找謝女當會計，而謝女被逮後還矢口否認，最後受到親情策動才坦承犯行，並稱與梁嫌已交往8年，因和丈夫感情不睦，平時才會去梁嫌的住所煮飯、記帳，2人甚至親暱互稱「老公、老婆」。

而謝女被逮後，還在警局一直抄心經，直說是要安撫情緒，並消除自己的罪過，之後丈夫聞訊趕來，聽到妻子坦言出軌，反應則相當淡定，並透露2人已分居多時，但對妻子涉入詐騙則是一無所悉；訊後梁嫌也坦承不諱，警方則依詐欺等罪將梁嫌、謝女，以及共犯等計11人移送法辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆