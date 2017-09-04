蝶戀花司機扛33死 胞姊痛批：司法避重就輕

蝶戀花旅行車遊覽車重大車禍包含駕駛造成33死。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-09-04 20:40

〔記者張安蕎／新北報導〕今年2月蝶戀花旅行社遊覽車在國道翻覆，造成33死重大意外，檢方認定肇事主因是司機康育薰超速，但康育薰已身亡，全案不起訴任何人。康育薰姊姊康麗玲今天痛批，等同宣告康育薰扛下33死全責，台灣的司法就是「避重就輕、不追根究底」，檢察官沒有同理心，令她很痛心。

人在中國的康麗玲透過Line傳訊息向媒體表示，弟弟是駕駛，「有責任，但不是全責」，當天從武陵農場下山至國道五號南港系統交流道前的隧道，一路都有踩剎車，「為什麼前30秒可以踩煞車，後30秒卻不能踩？」質疑車體恐有故障問題。

康麗玲也點名檢察官陳彥章「一直幫著蝶戀花講話，我們家屬所講的，他似乎都不採納」，她舉例，曾問陳彥章勘查遊覽車時，為什麼沒有通知罹難者家屬及司機家屬？「他只回我一句『抱歉』」，根本是意圖把責任全推給康育薰。

康麗玲說，康育薰當天早上8點出門，出事時將近晚上9點，已構成過勞，武陵農場沒有司機休息室，必須原地在車上待命，計算出勤時間應該是16小時以上，「我不知陳彥章檢察官及勞動部是怎麼認定（扛全責）的」。她說，康育薰在蝶戀花旅行社上班已經6、7個月，每個月連續上班14天、16天、17天、22天、24天不等，難道這樣還不夠成長期過勞出事致死嗎？

康麗玲說：「我不是直系親屬，我能力有限，我對台灣的司法這麼的不公、檢察官這麼的沒有同理心；我很痛心真的非常痛心！」